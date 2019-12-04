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Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Van'daki maç için ciddi umudumuz var' - Son Dakika Spor

Taner Taşkın: "Van'daki maç için ciddi umudumuz var"

6 saat önce

Van Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Taner Taşkın:

Van Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Taner Taşkın, Van'a umutlu döndüklerini belirterek, "Rakibimiz güçlü Kasımpaşa'ydı. Oyuncularıma turu geçebilmemiz için deplasmanda gol bulmamız gerektiği söyledim. Bunu da başardık. Önde giderken güzel mücadele vardı. Ancak golü yedikten sonra rakip oyuna ortak oldu. Bahane olarak söylemiyorum ama verilmeyen 2 penaltımız var. Rakibimizin de ciddi pozisyonları var. Van Spor olarak oyunun çirkinleştirmeden mücadele etik. İzleyenlere keyif verdik. Kasımpaşa camia olarak bizi çok iyi karşıladı. 2-1 kötü bir skor değil. Van'daki maç için ciddi umudumuz var. Bugün rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Oyuncularımızı da verdikleri mücadelen dolayı kutluyoruz" şeklinde konuştu.


Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:52 
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