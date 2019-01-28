Taner Taşkın Vedalaştı
37 dakika önce
Teknik Direktör Taner Taşkın, bugün Samsunspor'a veda etti.
Teknik Direktör Taner Taşkın, bugün Samsunspor
'a veda etti.
Yılport Samsunspor'da dün alınan Gümüşhanespor
galibiyetinin ardından görevinden ayrılan Teknik Direktör Taner Taşkın, bugün Nuri Asan
Tesislerinden uğurlandı. Kulüp Başkanı İsmail Uyanık
, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Basın Sözcüsü Suat Çakır ile görüşerek tesislerden ayrılan Taner Taşkın, soyunma odasında da oyuncularla tek tek tokalaşarak vedalaştı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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