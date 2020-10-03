Taner Taşkın: "Zaman içerisinde daha iyi futbol oynayacağız"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Lige yeni yeni adapte olmaya başladık. Yeni takım handikaplarını yaşıyoruz. Zaman içerisinde daha iyi futbol oynamak için çok çalışacağız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, rakibin maçın başında iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bizim iyi başlamamız gereken bir maçta rakibimiz iyi başladı. Sonra 11 dakikada 3-0 geriye düştük. İçerideki oyuncu grubu için de zor bir pozisyon. Son derece soğukkanlılığı koruduk ve erken hamleler yaptık. Devrede 1 gol bulduk. Devrede 11 dakikada 3 gol yiyebiliyorsak maçı çevirebilecek golleri bulacağımızı anlattık. 3-3 eşitliği bulduk. Geri dönüş çok iyi oldu. Bunu 11-11 iken bulduk. Rakip 10 kişi kalınca kapanmayı tercih etti. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirseydik galip gelebilirdik. 4 maçta 8 puanlık durumumuz var. Lige yeni yeni adapte olmaya başladık. Yeni takım handikaplarını yaşıyoruz. Zaman içerisinde daha iyi futbol oynamak için çok çalışacağız. Oyuncu grubuma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kaybetmeye tahammülü olmayan, kazanma arzusuyla olan bir takım vardı. İnşallah ilerleyen haftalar çok çok daha iyi bir Tuzlaspor seyredecek" dedi. - İSTANBUL