Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri - Son Dakika
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Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri

13.04.2022 11:25

Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri Üreticiler yükte hafif pahada ağır avokadoyu korumak için farklı yöntemler kullanıyor Hasadın en yoğun olduğu zamanlarda silahlarla nöbet tutuluyor Türkiye'nin avokado ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan...

Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri

Üreticiler yükte hafif pahada ağır avokadoyu korumak için farklı yöntemler kullanıyor

Hasadın en yoğun olduğu zamanlarda silahlarla nöbet tutuluyor

ANTALYA - Türkiye'nin avokado ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Alanya'da üreticilerin bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği avokadoyu hırsızlardan korumak için başvurmadığı yöntem kalmadı. Bahçelere adeta adım başı kamera sistemi kuran üreticiler buna rağmen hasat zamanı bahçelerde silahla nöbet tutuluyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkiye'nin yüzde 70 avokado ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 40 bin hektar alanda yetiştirilen tropikal meyve marketler raflarında tanesi 8 ile 10 TL'den yerini alıyor. Yaklaşık 200 gram ağırlığı olan avokado, hırsızlar için yükte hafif pahada ağır bir ürün olarak görülüyor. Yıl boyunca bahçelerden onlarca kez hırsızlık olayı yaşanması üreticilerin bir yıllık emeklerini korumak için farklı güvenlik yöntemleri uygulamasına neden oluyor. Bahçeler bir yandan tel örgüler ile çevrilirken, diğer yandan tüm alana hakim güvenlik kameraları, fotokapanlar hatta kimi bahçelerde tuzaklar kuruluyor. Hırsızları tüm bunlarda engellemeyince üreticiler hasat döneminde bahçelerde silahlarla nöbet tutuyor.

"Hasadın en yoğun olduğu zamanlarda silahlarla nöbet tutuluyor"

Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Hırsızlar için önemli olan yükte hafif pahada ağır olması. Bizim avokado da tam buna uyuyor. Tanesi şu an 8-10 TL. Çalması da kolay, tanesi yaklaşık 200 gram geliyor. Hırsızların arayıp da bulamadığı bir ürün. Üreticiler olarak bizim için iyi, avantajları var ama sıkıntımız hırsızların rahat çalabilmesi. Üreticilerimiz üretimden çok memnun, tüketicimiz de memnun. Tek şikayetimiz bu hırsızlık olayları. Biz bu taraftan çok mustaribiz. Bahçesi geniş olanlar etrafını tel örgüler ile çeviriyor. İçerisine tuzak, köpek koyuyor. Kameralar kuruyoruz, elektriğin olmadığı yerlerde fotokapan kuruyoruz. Ürünün çok olduğu, hasadın en yoğun olduğu aylarda gece abartısız silahla nöbet tutuyorlar" dedi.

"Her alanı görebileceğimiz şekilde kamera yerleştirdik"

Yaşadığı hırsızlık olaylarının ardından bahçesinin her alanına güvenlik kamerası yerleştirdiğini belirten üretici Alibey Doğan, "Bahçemizde avokado, mango ve narenciye yetiştiriyoruz. Güvenlik kamerası vardı ancak buna rağmen birkaç kez hırsızlık olayı yaşadık. Bu yüzden bizde önlemlerimizi arttırdık. Adım adım her alanı görebileceğimiz şekilde kamera yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri
Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri
Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri

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Güvenlik Önlemleri, Türk Lirası, Türkiye, Hasat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanesi 10 liradan satılan tropikal meyve için şaşırtan güvenlik önlemleri - Son Dakika
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