Tanesi 35 liradan satılan mango üreticinin yüzünü güldürdü

Tanesi 35 liradan satılan mango üreticinin yüzünü güldürdü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretilen tropikal ürün mango, pazarda tanesi 35 liradan alıcı bulunca üreticisinin yüzünü güldürdüANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Muzkent mahallesinde kurulan Türkiye'nin ilk mango meyvesi...

Tanesi 35 liradan satılan mango üreticinin yüzünü güldürdü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretilen tropikal ürün mango, pazarda tanesi 35 liradan alıcı bulunca üreticisinin yüzünü güldürdü

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Muzkent mahallesinde kurulan Türkiye'nin ilk mango meyvesi üretilen serasında mango hasadı başladı.

4 yıl önce kurulan mango serasını eşinin vefatı üzerine devralan Hatice Güven, hasattan bir hayli memnun olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl ilk hasadı yapıldığını belirten Güven, "Bu bahçe rahmetli eşimin hayaliydi. Ortağımız Sefa Oğuz ile birlikte böyle bir proje başlattık. Bu yıl eşimi kaybedince onun hayallerini ben gerçekleştirmek istedim. Bahçe bakımını ortağımızla birlikte yapıyoruz. Ağaçlarımız son derece güzel. Bundan 4 yıl önce 2 dekar alana 84 adet mango fidanı ektik. İlk ürünlerimizi 4 yıl sonra hasat ettik. 2350 civarında mango meyvesi aldık. Yaklaşık 50 bin TL civarında kar elde ettik. Bu yıl 5 bin civarında meyve bekliyoruz. Ürünlerimizi genelde iç piyasada tüketiyoruz büyük oteller büyük marketler sürekli talep ediyor. İlerleyen yıllarda ağaçlarda meyve rekoltesi de yükseliyor. Bakımı da son derece kolay. Düzenli olarak su veriyoruz. Genel kontrollerini yapıyoruz. Ürünlerimiz tamamen organik. Tadına bakınca bunu çok rahat anlayabilirsiniz" dedi.

Mango fidanı üreten İlhan Alçar ise Gazipaşa'da tüm Türkiye'ye yetecek kadar mango fidanı yetiştirdiklerini belirtti. Fidanlarının aşılı ve dikime hazır olduğunu belirten Alçar, "Bu mikro klimada mangonun yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Muz ve narenciyedeki gelir kaybından dolayı mangoya bir ilgi var. Fakat meyveye geçme zamanı biraz uzun olduğu için mangoya biraz tedirgin bakılıyor. Gazipaşa içerisinde kapalı alana 15 ile 20 dönüm, açık alana ise 50-60 dönüm arasında ekim var. Bu oran giderek artıyor. Şu anda Türkiye'deki üretim yerli piyasada satılıyor. Zaman içerinde ihracat da dönecektir. Bakımı kolay bu mango çeşidinin çiftçilere yeni bir gelir kapısı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de ekimi karşılayacak kadar fidanı elimizde bulunduruyoruz. Türkiye şartlarında ise Datça yarımadasından başlayıp Hatay'ın kuzeyine kadar olan bölgenin güneyinde sıfır dereceyi görmeyen ve yüksekliği 300 metrenin altında olan her yere ekilebilir" diye konuştu.

Mango için yatırımcı aradıklarını belirten Alçar, "2-3 yaşında aşılı mango fidanlarımız mevcut. Büyük yatırımcı ortaklar arıyoruz. Fidan bizden olmak şartı ile yatırımcılar arıyoruz. Mango ağaca 300 yıl yaşıyor. Avrupa birliği yılda 600 bin ton mango tüketiyor. 1.2 milyar dolar mango tüketiyor ve bu ürünü ithal ediyorlar. İhracatta 5 ile 8 Euro arasında alıcı var. Biz en kıymetli olduğu zaman hasat yapıyoruz. Ağustos aralık arasında hasat yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yabancı turislerin mangoya büyük ilgi gösterdiğini söyleyen pazarcı esnafı Mehmet Türker ise "Gazipaşa Mangosu büyük ilgi görüyor. Taze olduğu için özellikle yabancı müşterilerimiz alıyor. Gazipaşa mangosu 35 TL'den alıcı buluyor. Şu anda güzel bir fiyat. İthal mango artık satılmıyor. Yerli mangoya daha fazla talep var. Yabancı turistler genellikle daha çok tercih ediyorlar. Tadına bakan gelip bir daha alıyor" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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