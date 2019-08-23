Tanfer yeni yatırımlarla hedefi ilk 50 olarak belirledi
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu yatırımlarını büyütüyor.
Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu yatırımlarını büyütüyor. Mecidiyeköy'de bulunan Kadıoğlu Hastanesi'ni devralan grup, Bodrum'da da yeni bir yatırıma hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:25
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