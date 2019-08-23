Son Dakika Haberleri: Tanfer yeni yatırımlarla hedefi ilk 50 olarak belirledi
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Tanfer yeni yatırımlarla hedefi ilk 50 olarak belirledi

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu yatırımlarını büyütüyor.

Tanfer yeni yatırımlarla hedefi ilk 50 olarak belirledi, System.String[]

Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu yatırımlarını büyütüyor. Mecidiyeköy'de bulunan Kadıoğlu Hastanesi'ni devralan grup, Bodrum'da da yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Mecidiyeköy, Kadıoğlu, Türkiye, Bodrum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:25 
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