TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu - Son Dakika

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Afgan sığınmacı Abdullah'ın diğer sığınmacılara eğitim vermesi

Abdullah ile röportaj

Liberty Society CEO'su Tamara Dewi ile röportaj

Kamptan detaylar TANGERANG - Afgan sığınmacı Abdullah, Endonezya'nın Tangerang şehrindeki bir imalathanede verdiği eğitimlerle diğer sığınmacıların da kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için zanaat sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Abdullah, sığınmacılara koruyucu maske, çanta ve önlük gibi el işleri ürünlerin yapımını öğretiyor.