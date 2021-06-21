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Afgan sığınmacı Abdullah'ın diğer sığınmacılara eğitim vermesi
Abdullah ile röportaj
Liberty Society CEO'su Tamara Dewi ile röportaj
Kamptan detaylar TANGERANG - Afgan sığınmacı Abdullah, Endonezya'nın Tangerang şehrindeki bir imalathanede verdiği eğitimlerle diğer sığınmacıların da kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için zanaat sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Abdullah, sığınmacılara koruyucu maske, çanta ve önlük gibi el işleri ürünlerin yapımını öğretiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu - Son Dakika