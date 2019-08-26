Son Dakika Haberleri: Tango Ateşi bir kez daha Kanyon'da
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Tango Ateşi bir kez daha Kanyon'da

1 saat önce

Kanyon, tango severleri 6 Eylül Cuma akşamı Academia del Tango İstanbul ile birlikte ikincisini gerçekleştireceği Tango Gecesi'nde dans rüzgarları ve özel şovlar ile bir kez daha buluşmaya davet ediyor.

Tango Ateşi bir kez daha Kanyon'da, System.String[]

Kanyon, yaz boyunca perşembeden pazara gerçekleştirdiği "İyi Müzik Kanyon'da" etkinliği çatısı altında ikincisi kez Tango Ateşi'ni misafirleri ile buluşturuyor.

6 Eylül Cuma akşamı Academia Del Tango İstanbul iş birliği ile düzenlenecek Tango Gecesi'nde dans tutkunlarına özel bir yaza veda yaşatacak. Academia Del Tango İstanbul'un profesyonel ekibi eşliğinde kaliteli müziğin dans şovlarıyla buluştuğu bir akşam yaşamak için sizi Kanyon'a bekliyoruz!

Pek çok özel şovun da sahneleneceği ve DJ Ramo & Go-Go ile ritimlerin yakalanacağı bu gecede bırakın tango Kanyon'da adımlarınıza eşlik etsin.

İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:06 Kaynak: Bültenler
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