Tango eğitmeninin tutkusu engellilerin neşesi oldu

Tango eğitmeni Metin Yazır, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı ülkelerde öğrettiği danslarla engellilere mutluluk ve güven aşılıyor.

Yazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda izlediği televizyon programlarında lambada dansını gördüğünü, çok beğendiğini ve evde yaptığı denemelerle dansa olan tutkusunu keşfettiğini anlattı.

Sonraki yıllarda göç ettiği Almanya'da "Arjantin Tango" yaptığını ve aldığı çeşitli dans eğitimleri neticesinde eğitmen olduğunu belirten Yazır, down sendromlu yeğenleriyle yaptığı dans çalışmalarında olumlu geri dönüşler alması üzerine tüm otizmli ve down sendromlu çocuklara yardımcı olabileceğini düşünerek yola koyulduğunu ifade etti. Yazır, şöyle devam konuştu:

"Bu çocuklarımızla ilgili çalışmalara başladım ve yaklaşık bu uygulamayı 4 yıldır sürdürüyorum. Bosna'da, Türkiye'de, Romanya'da elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk olarak yardım etmeye çalışıyorum. Çocukluğumda engelli kişilere bakıcı olmak istiyordum. Bende de biraz kekemelik var. Yıllardır down sendromlu yeğenlerimin gelişimlerini izledim, takip ettim. Down sendromlulara dans deyince, müzik deyince harekete geçiyorlar, daha iyi spor yapıyorlar ve bu sayede ve eğleniyorlar. Down sendromlular bu danslar sayesinde zekalarını zorluyor ve müzikle de streslerini atıyor."

Engelli öğrencileri ile arasında bir bağ olduğunu anlatan Yazır, başlangıçta onlardan bu kadar büyük ilgi göreceğini düşünmediğini aktardı. Yazır, şunları söyledi:

"Kendi yeğenimle çalışınca ve down sendromlu kişilerden nasıl tepki alacağımı fark ettim. Sağ olsunlar, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) destek verdi. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz ve gelişime devam ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde tango, baçata ve salsa olmak üzere üç değişik ritim üzerine çalışıyoruz. Bazen tangoyu, bazen baçatayı bazen de salsayı daha iyi anlıyorlar. Kurumlarda hocalarımız sağ olsun onlar daha yakından ilgileniyorlar. Ben ise ayda bir ya da iki defa gidebiliyorum bu kurumlara. Buralarda hocalarımızı eğitiyorum, onlar da bu işi devam ettiriyor." dedi.

Engelli öğrencilerini mutlu ve eğlenirken görmenin çok güzel bir duygu olduğuna dile getiren Yazır, şöyle devam etti:

"Her geldiğimde beni hatırlamaları, ismimi söylemeleri ve onların dans ettiklerini görmek beni mutlu ediyor. Bu tür şeylerin ülkemizde daha çok gelişmesi lazım. Engelli çocuklarımızın buna ihtiyacı var. Onların hareket edip efor sarf etmeleri çok güzel bir şey. Aynı zamanda bu veliler için de iyi, en azından streslerini atmış oluyor, çocuklar eve gidince daha sakinleşmiş oluyor. Belirli zamanlarda farklı şehirlerdeki engelli çocuklarımızı bir araya getirip birlikte dans etmelerini sağlamak gerek ve bunu da festivallere çevirmek gerek. Ama bu belki 10 yıl sonra gerçekleşir."

"Dikkatleri arttı"

ZİÇEV öğretmenlerinden Arzu Dülgar, Metin Yazır'ın aralarına katıldığı günden itibaren dansı kendilerine sevdirdiğini vurguladı. Yazır'ın kendilerine öğrettiklerini devam ettirip çocuklarla dans ettiklerine işaret eden Dülgar, haftada iki saat çalıştıklarını kaydetti.

Dülgar, "Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Tango yapmak onlara o kadar iyi geldi ki... Çocukların bir şey başarması çok güzel. Bunu da her yerde söylüyorlar, 'Ben tango yapıyorum' diye. Çocukların el, göz koordinasyonlarını çok iyi sağlamaları gerekiyordu. Bu dansla birbirlerine adaptasyonu da çok iyi oldu. Aynı yöne hareketleri, koordineli hareket etmeyi de çok iyi öğrendiler. Dikkatleri çok fazla arttı." diye konuştu.

ZİÇEV öğrencilerinden Damla Kocaman da "Metin Hoca'yı seviyoruz, tangoyu seviyoruz, okulumuzu seviyoruz. Tango yaparken mutlu hissediyorum." şeklinde konuştu.