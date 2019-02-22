Son Dakika Haberleri: Tangonun Kralları" İstanbul'da Sahne Alacak

Tangonun Kralları" İstanbul'da Sahne Alacak

1 saat önce

"Tangonun Kralları" olarak anılan Arjantinli orkestra "Los Reyes Del Tango", İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Tangonun Kralları
"Tangonun Kralları" olarak anılan Arjantinli orkestra "Los Reyes Del Tango", İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Tango müziğindeki klasik eserlerin yorumlanacağı etkinlik, 7 Mart'ta Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yaşları 69 ile 82 arasında değişen 8 müzisyenden oluşan orkestra, Arjantin'in müzik efsanesi Juan D'Arienzo'nun eşsiz stilini yaşatmayı amaçlıyor.

İtalya, İspanya, Portekiz, Avustralya, İsviçre, Ekvator ve Kolombiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede sahne alan topluluk, 1999 yılından itibaren Buenos Aires'te düzenlenen dünyanın en ünlü tango müzik festivali Uluslararası Arjantin Tango Kongresi'ndeki konserlerde sahne aldı ve Arjantin halkının gözdesi oldu.

Seyirci tarafından en saygı duyulan orkestralardan biri haline gelen Los Reyes Del Tango, festivale katılan tüm ünlü gazetelerden ve müzik eleştirmenlerinden en iyi notları topladı.

Aşkın, tutkunun ve özlemin müziği tangonun, günümüzdeki en güçlü temsilcilerinden olan "Tangonun Kralları"na, tangoda dünyaca üne sahip dansçılar da eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Arjantin, İstanbul, Güncel
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