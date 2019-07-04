Son Dakika Haberleri: Tanguy Ndombele'nin ilk Spurs röportajı
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Tanguy Ndombele'nin ilk Spurs röportajı

28 dakika önce

Tangique Ndombele'den Olympique Lyonnais'den Tottenham Hotspur'a taşınmasını tamamladıktan sonra ilk kez duyun.

Tangique Ndombele'den Olympique Lyonnais'den Tottenham Hotspur'a taşınmasını tamamladıktan sonra ilk kez duyun.
Tanguy Ndombele'nin ilk Spurs röportajı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 
Spor
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