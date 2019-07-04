Tanguy Ndombele'nin ilk Spurs röportajı
28 dakika önce
Tangique Ndombele'den Olympique Lyonnais'den Tottenham Hotspur'a taşınmasını tamamladıktan sonra ilk kez duyun.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05
Tangique Ndombele'den Olympique Lyonnais'den Tottenham Hotspur
'a taşınmasını tamamladıktan sonra ilk kez duyun.
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