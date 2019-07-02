Son Dakika Haberleri: Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!
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Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!

20 dakika önce

Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin Olympique Lyonnais'ten imzalandığını açıkladı. Fransa uluslararası merkez orta saha oyuncusu, 2025 yılına kadar Kulüp ile bir sözleşme imzaladı.

Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin Olympique Lyonnais'ten imzalandığını açıkladı. Fransa uluslararası merkez orta saha oyuncusu, 2025 yılına kadar Kulüp ile bir sözleşme imzaladı.
Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:05 
Tottenham Hotspur, Fransa, Spor
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