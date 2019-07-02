Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!
20 dakika önce
Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin Olympique Lyonnais'ten imzalandığını açıkladı. Fransa uluslararası merkez orta saha oyuncusu, 2025 yılına kadar Kulüp ile bir sözleşme imzaladı.
Tottenham Hotspur
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:05
, Tanguy Ndombele'nin Olympique Lyonnais'ten imzalandığını açıkladı. Fransa
uluslararası merkez orta saha oyuncusu, 2025 yılına kadar Kulüp ile bir sözleşme imzaladı.
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