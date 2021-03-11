Tanı, 2020'de 15 ödüle layık görüldü - Son Dakika

Tanı, 2020'de 15 ödüle layık görüldü

11.03.2021 16:13
Tanı, 2020'de 15 ödüle layık görüldü, System.String[]

Firmaların ihtiyaçlarına özel CRM hizmet ve ürünleri sunan Tanı, uluslararası ve ulusal 7 farklı ödül platformundan geçen yıl 15 ödüle layık görüldü.

Firmaların ihtiyaçlarına özel CRM hizmet ve ürünleri sunan Tanı, uluslararası ve ulusal 7 farklı ödül platformundan geçen yıl 15 ödüle layık görüldü.

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tanı'nın açıklamasına göre, teknoloji ve pazarlamayı bir araya getirerek müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle markaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayan şirket, veriden değer yaratmadaki iddiasını sürdürüyor.

Bu doğrultuda 18 yılı aşkın süredir veri yönetimi, CRM, ileri analitik, sadakat programları ve müşteri deneyimi alanlarında faaliyet gösteren Tanı, 2020'de uluslararası ve ulusal 7 farklı ödül platformundan toplam 15 ödül almaya hak kazandı.

Tanı, CRM, iş zekası, ileri analitik, Fraud yönetimi, veri yönetimi ve sadakat programları, mobil sadakat uygulamaları konularında sektöre yön veren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hayata geçirilen projelerin iş sonuçlarına katkısı da ölçümleniyor.

Salgın döneminde kullanıcıya kullanım kolaylığı sunan Chippin Mobil Uygulaması ile 20 binden fazla noktada limite takılmadan temassız mobil ödeme kolaylığı sağlandı. Temassız ödeme limitine takılmak istemeyen kullanıcıların işlem tutarlarında yüzde 81'lik artış ortaya çıkarken, alışveriş deneyiminin ardından yorum veya puanlama yapan kullanıcıların memnuniyet oranı yüzde 96 olarak ölçümlendi.

Olumsuz değerlendirme yapanlarla iletişime geçilerek memnuniyetlerinde yüzde 63 iyileştirme sağlandı. Tanı'nın CRM yönetimi için geliştirdiği Hedef Kitle Asistanı Projesi ile bir markada ilave sağlanan ciroda 2,5 milyon lira artış, yapay zekaya dayalı Kahin Projesi ile sepet ortalamalarında yüzde 23'lük yükseliş, makine öğrenmesi tabanlı Akıllı Kampanya Motoru uygulaması ile kişiselleştirilmiş kampanya ve iletişimlerle 1,7 kat kampanya geri dönüş artışı sağlandı.

Son müşteri için oluşacak 82 liralık back office maliyetinin sıfırlandığı ve yüzde 97'lik doğrulama oranı elde ettiği Müşteri Doğrulama Sistemi ile markalara katma değer sağlanıyor.

Söz konusu ürün ve projeler, aynı zamanda ödüller de kazandı.

"Müşterilerin dijital dönüşümlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık, salgının zorlu koşullarına hızla adapte olduklarını belirterek, tüm çalışanlarla evden ve uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini bildirdi.

Sektörün uygunluğu, dijital altyapı ve çevik iş modelleri sayesinde salgın sürecinde de müşterilere kesintisiz desteği sürdürdüklerini aktaran Varlık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnançla yolumuza devam ettik. İşimizde, hayata geçirmek istediklerimizi ve hayallerimizi müşterilerimizle olan ortak inancımız ve odağımızla gerçekleştiriyoruz. Bu inanç da beraberinde ödüller getirdi. Denemeye, yeniliklere açık, vizyoner müşterilerimizin çalışmalarımıza olan inançlarına teşekkür ediyoruz. 2020; hepimize çevik çalışma yaklaşımının, değişime adaptasyonun ve iş süreçlerimizin dijital teknolojilerden de güç alıp esnek yönetiminin önemini çok net gösterdi. Değişime açık, hızla adapte olan ekibimize de gönülden teşekkür ederim. Bu başarı, zamanın gerektirdiği dönüşümü hızla yapan ekibimizin, müşterilerimizin ve bizlerle uyumla çalışan iş ortaklarımızın eseri."

Varlık, 2021'de de yeni ürün ve hizmetleriyle, Chippin mobil sadakat uygulamasıyla, ileri analitik hizmetlerle ve CRM çözümleriyle müşterilerin dijital dönüşümlerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tanı, 2020'de 15 ödüle layık görüldü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Galatasaray'ın idman paylaşımında Fatih Terim yer almadı Galatasaray'ın idman paylaşımında Fatih Terim yer almadı         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:26:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tanı, 2020'de 15 ödüle layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei