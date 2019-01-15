Tanı İlkokulunda İlk Bursluluk Sınavı
29 dakika önce
Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına merhaba diyen Özel Tanı İlkokulu ilk bursluluk sınavını gerçekleştirdi.
Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için Özel Tanı İlkokulu kampüsünde yapılan sınav büyük ilgi gördü. Katılımın oldukça yüksek olduğu sınavda 2, 3, ve 4.sınıf öğrencileri iyi bir eğitim imkânı için ter dökerlerken velilerde sınav sırasında okul hakkında bilgi aldılar.
Sınav sonuçları 16 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: Bültenler
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