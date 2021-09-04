Üye Girişi
'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...' - Son Dakika

'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...'

04.09.2021 07:40
'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...', System.String[]

Bu yıl 28'incisi gerçekleşecek olan İstanbul Caz Festivali müzisyenlerin özel projelerine de ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 28'incisi gerçekleşecek olan İstanbul Caz Festivali müzisyenlerin özel projelerine de ev sahipliği yapacak. Bu projelerden biri de Mabel Matiz ve Hollandalı müzisyen Niels Broos'u bir araya getiriyor. 24 Eylül Cuma, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Mabel Matiz en sevilen şarkılarını söylerken enerji dolu synth-pop aranjmanlarıyla Niels Broos, sürpriz bir kadroyla ona eşlik edecek. Matiz'in sözleriyle 'synth-pop, Anadolu pop ve elektronik caz tınılarının birbirine karıştığı, tatlı ve serin bir gece' yaşayacağız.

Birçok müzisyen ve müziksever için İstanbul Caz Festivali özel bir anlam taşır. Dönüp baktığınızda festivalle ilgili gözünüzde hangi anılar canlanıyor?

Benim ilk aklıma gelen Antony and the Johnsons'ın, sahnede Bülent Ersoy'u andığı, eski Şan Tiyatrosu'nun yerinde gerçekleşen efsane konseri oldu. Yine yıllar önce İstanbul Modern'de gerçekleşen Patrick Wolf konserinden de çok etkilendiğimi hatırlıyorum.

'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...'

Hollandalı müzisyen Niels Broos (üstte) konserde sürpriz bir kadroyla Mabel Matiz'e eşlik edecek...

Niels Broos, son dönemin en yaratıcı müzisyenlerinden. Kendisiyle nasıl bir araya geldiniz?

Teklif ve fikir İstanbul Caz Festivali Direktörü sevgili Harun İzer'den geldi. Birlikte festivale özel bir işbirliği, yeni bir proje hayal ettik. Niels Broos da yine Harun'un önerilerinden biriydi. Niels, oldukça yetenekli ve kafası açık biri. Müziğini dinleyip çok beğendim. İlginç bir ikili olabileceğimizi hissettim.

Pandemide projeye hazırlık sırasında nasıl bir yöntem izlediniz?

Yaz başından beri çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Niels, ortak direktif ve hissiyatımız doğrultusunda şarkıları yeniden düzenliyor. Sonra birlikte üzerinden geçiyor ve sayısız revize yapıyoruz. Bunu yaparken birbirimize oldukça geniş bir alan tanıyabildik. Sanırım bu önemliydi. Ortak bir sound ve referans havuzumuz var. Zevklerimizin kesiştiği, zaman zaman da ayrıldığı noktalar var. Bu ay içinde yüz yüze gelmeyi ve canlı provalarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Şarkılarınızın yeni düzenlemeleri size ne hissettirdi?

Üretimime farklı perspektiflerden bakmak çok ilham verici. Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi. Çok hoşlandım şarkıların bu yeni hallerinden. Müziğimin ve şarkı yazarlığımın her yöne çekilebileceğini, pek çok farklı türe uygun olduğunu bir kez daha deneyimliyorum. Dönüşüme açık ve müsait olmak özgürlüğü de beraberinde getiriyor.

O gece size sürpriz bir kadro eşlik edecek. Hürriyet okurları için o

sürprizle ilgili ipuçları verir misiniz?

13-14 şarkıdan oluşan, yaklaşık 70 dakikalık bir performans hazırlıyoruz. Bazı şarkılar Niels'in klavyesinde bambaşka şeylere dönüştü, bazılarınıysa orijinal hallerine yakın tuttuk. Ekipte Hollanda'dan bazı caz müzisyenleri var, davulda Jamie Peet, basta Mark Schilders bizimle olacak. Gitar, perküsyon ve vokallerde Türkiye'den müzisyenler eşlik edecek. Ama bazı isimler sürpriz kalsın.

FESTİVALİN PROGRAMINDAN KAÇIRILMAYACAK ÜÇ KONSER...

'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...'

AFRİKA'DAN LONDRA'YA UZANACAĞIZ

Festivalde vereceği konserde gösterişli kostümleri ve ritimleriyle bizi dünya turuna çıkaracak Angélique Kidjo. Son albümü 'Mother Nature'da Batı Afrika'nın yaratıcı müzisyenleriyle güçlerini birleştiren Kidjo, şarkılarında iklim değişikliği, Black Lives Matter hareketi gibi güncel konuları işliyor.

6 Eylül 21.30, The Marmara Esma Sultan Yalısı

'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...'

KENAN DOĞULU'NUN CAZ HALİ

'Sahne canavarı' Kenan Doğulu, 2016'da ilk caz projesi 'İhtimaller'i yayımlayarak hem kendi kariyerinin hem de Türk caz tarihinin önemli albümlerinden birine imza atmıştı. Şimdi o albümün konseriyle tekrar Açıkhava sahnesinde olacak. Bu arada repertuvarda sürpriz bir şarkı da var...

15 Eylül 21.00, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...'

YARALARA MERHEM OLACAK

BaBa ZuLa'nın solisti olarak tanıdığımız, müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, bu yıl yayımladığı ilk albümü 'Merhem' ile eleştirmenlerden tam not aldı. İlhamını her şeye rağmen hayatta kalabilme niyetinden alan albüm, poptan rock'a, arabeskten elektronik müziğe uzanan müzikal çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

8 Eylül 21.15, Göztepe Özgürlük Parkı Sahnesi

'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...'

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Caz Festivali, İstanbul, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi 08:41 Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında dayak yedi 04:20 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında dayak yedi Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü 23:21 Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü
Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı 22:52 Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi 20:05 Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş 17:52 Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti

Son Dakika Haberleri
08:42 Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
08:40 Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı         
08:43
Cinnet getiren şahıs önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Cinnet getiren şahıs önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü         
06:28
Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu         
23:51
Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi         
23:07
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı         
20:49
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 08:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Tanıdık bir binada gizli odalar keşfetmek gibi...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement