Tanık Koruma Kurulu davalarına Ankara 2. İdare Mahkemesi bakacak - Son Dakika

Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılacak idari davalara Ankara 2. İdare Mahkemesi bakacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Tanık Koruma Kurulu kararlarına karşı açılacak davalarda hangi mahkemenin görevli olacağı belirlendi.

Buna göre, gizliliğin ve bu konuda ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılan idari davaların Ankara 2. İdare Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Bugünden itibaren uygulananacak karara göre, bu kapsamda görülen dava ve işlere bakan mahkemeler dosyalarını Ankara 2. İdare Mahkemesine gönderecek.