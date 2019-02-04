Tanık: "O Bana Eroin İkram Etti, Ben de Ona Yemek"

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti davasında tanık olarak dinlenen S.K., "Uyuşturucu kullanmak için buluştuk, otoparkta o bana eroin ikram etti, ben de yemeğin parasını ödedim" dedi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti davasında tanık olarak dinlenen S.K., "Uyuşturucu kullanmak için buluştuk, otoparkta o bana eroin ikram etti, ben de yemeğin parasını ödedim" dedi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.G. (32) ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık E.G., "Maaşımı almıştım, Mehdi lakaplı Halil Ö. isimli şahıstan bin 500 TL karşılığında 15 gram eroin almıştım. Açık adresini bilmiyorum. Arkadaş ortamında tanıştığım S.K isimli kız aradı, eroin krizine girdiğini söyledi, Sivas Caddesi'nde aldım, Kayseri Park AVM'ye geldik. Otopark içerisinde ikimiz birlikte eroini kullandık. Daha sonra yemek almak için AVM'ye girdik, yemek katına çıktık, o sırada M.A. isimli arkadaşım aradı, o da krize girdiğini söyledi, benim maaşımı aldığımı ve eroin alacağımı bildikleri için beni arıyorlardı. Hatta bir ara M.A.'yı da yanında bir adam ile gördük ama bize selam vermedi. O sırada polisler yakaladı. Ben arkadaşlarıma uyuşturucu temin etmedim. 38 NV 430 plakalı araçta ele geçirilen eroinleri Mehdi lakaplı kişiden aldım. Kullanmak için parçalara böldüm, 4-5 yıldır bağımlıyım. Eroinin gramı 200-250 TL, S.K. isimli kıza 47 TL'ye vermem mümkün değil, yalan söylüyor, ben toplu halde aldığım için daha uygun oluyor" diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen S.K.(22) isimli kız ise, "Olay gününden bir gün önce zaten mesajlaşıyorduk, olay günü de karşılıklı aramalar oldu, uyuşturucu kullanmak için buluştuk, otoparkta o bana eroin ikram etti, ben de yemeğin parası olan 47 TL'yi ödedim" dedi.



Mahkeme heyeti gelmeyen diğer tanık M.A.'nın zorla getirilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanık E.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

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