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Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu - Son Dakika

Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu

28.05.2021 15:50
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın yargılanmasına devam edildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen tarikat üyeleri ifadelerinde iddiaları yalanladı.

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatının sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban'ın, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tarikat üyeleri Sakarya Adliyesi önüne gelerek duruşmayı takip ederken polis ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanan Şağban, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Böyle bir durum olmadı." dedi.

Duruşmada dinlenilen tarikat üyesi tanık Hatice Ç., "İstanbul'da yaşıyorum. Eşimle birlikte İstanbul'daki vakfa da sürekli gideriz. 2020 yılının Haziran ile Temmuz ayları arasında Akyazı'daki dergaha yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya yardım etmek için gittik eşimle birlikte. Ben eşimle birlikte 2'nci katta kalıyordum. Biz oradayken Y. isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte kalıyordu ve ben Y.'nin 3'üncü kata servis yaptığına da hiç şahit olmadım. Ben de eşimle bir soru sormak için sadece 1 kere çıktım o kata" dedi.Tanık olarak dinlenen Hadise Y. ise, "Sanık, bizim hocamızdır. Ben Y.'nin  3'üncü kata çıktığını hiç görmedim. Y., biz dergahtayken çok neşeli ve mutluydu. Hiç taciz edilmiş gibi bir hali yoktu. Ayrıca dergahtan ayrılınca da, 'Ben sultandan ayrıldım' şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı" diye konuştu.21 yıldır dergaha hizmet ettiğini belirten Kafiye Ç., "Y.'nin annesi bana telefonda, eşinin kızını taciz ettiğini ve uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Biz yıllarca o aileye yardımda bulunduk. Onlar ise hocamıza kumpas kurdular. Bilmediğim bir numara tarafından 'sakın bizle uğraşma' şeklinde tehdit mesajları aldım" dedi.Tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.'ADALET YERİNE ULAŞACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR'Mahkemenin ardından açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye İhbar Sorumlusu Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, şunları söyledi: "Bugün UCİM olarak 10 ila 12 yaş aralığında kaldıkları dergahta istismara uğrayan çocuğumuzun yanındaydık. Dosyada sanık tarafından sunulan tüm tanıklar dinlenildi ve tanıklar istismarın olmadığına dair beyanda bulundu, ancak hepimizin bildiği gibi bir istismarın birilerinin gözünün önünde olması mümkün değildir. Bizden istismarın olduğuna dair tanık sunmamızı isteyerek sanığın tutuklu yargılanmaması talebinde bulundular. Bir çocuğun istismara uğradığını bir tanıkla ispat etmek kadar hayatın olağan akışına ters ve bu kadar dehşet bir talebe inanamadık ve bu talebin kabul edilemeyeceğine dair beyanımızı sunduk. Sonuç itibariyle tanıkların hepsi dinlendi, eksik olan hususlarla ilgili ara karar oluşturularak sanığın tutukluluğuna ve davanın 23 Haziran'a ertelenmesine karar verildi. 23 Haziran'da adaletin yerine ulaşacağına inancımız tamdır, çocuğumuzun yanındayız." dedi.Sanık Şağban'ın avukatı Bülent Demir ise, "Sayın mahkemenin 23 Haziran'a ertelediği bu davada, 23 Haziran'da umarım müvekkilimin hürriyetinin kısıtlanmasının sona ereceği ve beraat ile sonuçlanacak bir karar olacaktır." diye konuştu.

- Sakarya
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu
Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu

Sakarya, Akyazı, Fatih, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tanıklar, cinsel istismarla suçlanan sözde şeyhlerini savundu - Son Dakika


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