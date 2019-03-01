Tanıl'ın Yeni Şarkısı: "Kokun Gelir"

Tanıl, "KOKUN GELİR" isimli yepyeni single'ını Avrupa
Müzik markasıyla 1 Mart'ta tüm dijital platformlarda yayınlıyor.
Sözü ve müziği Tanıl'a ait "KOKUN GELİR" şarkısının düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu imzalı.
Duygusal yorumu ve romantik sözleriyle dikkat çeken yeni çalışmanın video klip yönetmenliğini ise Fatih
Yılmaz & Akın Nergis üstlendi.
16 yıla aşkın süredir müzik kariyerine devam eden sanatçının aynı zamanda 200'e yakın şarkısı ve birçok ünlü sanatçının albümünde yer almış eserlerde imzası bulunmakta.
Tanıl'ın "KOKUN GELİR" isimli single'ını tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.