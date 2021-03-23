BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada

23.03.2021 08:54

Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kameradaBURSA'da, yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi, sokakta, parkta ve takside bıçaklayarak, yaralayan İdris Duman'ın, olaydan yaklaşık 5 dakika önce 3 gence saldırdığı anların güvenlik...

Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada

BURSA'da, yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi, sokakta, parkta ve takside bıçaklayarak, yaralayan İdris Duman'ın, olaydan yaklaşık 5 dakika önce 3 gence saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, kaldırımda sohbet eden 3 gençten birinin elindeki sigarayı almaya çalışan İdris Duman'ın, gençlere yumrukla saldırdığı anlar yer aldı.

Olay, çarşamba günü Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris Duman, kaldırımda oturan Koray B.'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi. Tepki gösteren Koray B. ile İdris Duman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Duman, Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. İdris Duman, metroya girerek, izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı. Duman, Abdullah Y.?yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden Duman, son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris Duman, 'Neden bindin" diye soran müşteri Ümit P.?yi göğsünden bıçakladı. Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" diye sorduğu şüpheli, 'Ben yapmadım, ben bilmiyorum' dedi. Duman, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

3 GENCE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

İdris Duman'ın 3 kişiyi bıçaklamadan kısa bir süre önce 3 gence saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, kent merkezindeki bir iş yerinin önünde sohbet eden 3 gençten sigara isteyen İdris Duman, olumsuz yanıt alınca yumrukla gençlere saldırdı. Çevredeki esnafın duruma müdahale etmesiyle, kavga sonlandı. İdris Duman'ın gençlere saldırdığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"HABERLERDE GÖRDÜM"

İdris Duman'ın 3 gence saldırdığı sırada sesleri duyan çevre esnaflarından Ali Karadeniz, kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduklarını söyleyerek, "Biz, işletmemizin önünde çalışıyorduk. Bir anda gürültü çıkınca o yöne doğru baktım. Gençlere bulaşmış. Çocuğun ağzındaki sigarayı çekmiş. Daha sonra gençlerden birine vurmuş. Gençler aralarına alınca, biz müdahale ettik. Ondan sonra kalktı, üzerini düzeltti ve gitti. Daha sonra haberlerde gördüm. Buradan ayrıldıktan yarım saat sonra 3 kişiyi yaralamış" dedi.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kavgayı ayırırken İdris Duman'ın kendilerine tepki gösterdiğini belirten bir başka esnaf Murat Hacısalihoğlu ise, "Bir kaç gün şüpheli, parkta 3 gençle, kavga ediyordu. O anda biz de müdahale ettik. Gençlerin birinin sigarasını almaya çalıştı. Daha sonra birine yumruk attı. Bayağı ses çıkınca biz de dükkanlarımızdan dışarı çıktık. Müdahale ettik. Biz kavgayı ayırdık. Ayırmamıza rağmen ters tepki verdi. Diğer gençler, kendilerine saldırdığını söyledi. Daha sonra buradan gitti. Verilmiş sadakamız varmış. Burada kimseyi bıçaklamadı ama buradan ayrıldıktan sonra 3 kişiyi bıçakladığını duyduk" ifadelerini kullandı.

BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada
BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada

Güvenlik Görevlisi, Osmangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika


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