Tanımadığı kadını güpe gündüz bayıltana kadar böyle dövdü - Son Dakika

Tanımadığı kadını güpe gündüz bayıltana kadar böyle dövdü

Tanımadığı kadını güpe gündüz bayıltana kadar böyle dövdü Tekme tokatlı kadına şiddet kamerada Kadına şiddetin adresi bu kez Bodrum oldu.

Tanımadığı kadını güpe gündüz bayıltana kadar böyle dövdü

Tekme tokatlı kadına şiddet kamerada

MUĞLA - Kadına şiddetin adresi bu kez Bodrum oldu. Tanımadığı bir adam tarafından tekme tokat ve yumruklarla dövülen kadının darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan şahsın ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bitez mahallesi Söğütlü caddesinde bir site içerisinde kendilerine ait otoparka yabancı birinin aracını park ettiğini gören 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Arzu B. aracı park eden şahıs tarafından tekme, tokat dövüldü. İddiaya göre M.T. isimli şahıs tarafından darp edilen Arzu B.'nin imdadına ise 25 yaşındaki kızı Başak Zeynep yetişti. Komşularının yardım etmediği kadını kanlar içerisinde gören Başak önce polis sonra ambulans çağırdı. Annesini baygın halde evin önüne getiren genç kız annesini ambulansla hastaneye gönderdi. Daha sonra kimin annesini dövdüğünü araştıran Başak annesini döven M.T.' ile site içerisinde karşılaştı. İddialara göre genç kızı da tehdit eden şahıs sende mi dayak istiyorsun diyerek üstüne yürümeye başladı. Olay yerinde araştırma yapan polislere seslenen Başak adamı bulduğunu söylemesi üzerine Polislerin gözü önünde M.T. genç kıza saldırmaya başladı. Karşısında bir erkek varmış gibi tekme, tokat ve yumruklarla kadına saldıran adam, polis tarafından gözaltına alındı. Savcı karşısına çıkarılan M.T'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Darp edilen Arzu B. tanımadığı bir adam tarafından darp edildiğini belirterek "Hiç tanımadığım bir adam sitenin yürüme yolundan geçiyor ama bizim evimizin önünden gülerek geçti. Bende evde çalışıyorum. Sonra tekrar bir kadın ile birlikte geçti. Bende bahçeye çıktım kadına dedim ki, sizi nerede bulabiliriz, eşim eşya getirecek araçla size nasıl ulaşabiliriz dedim. Yanındaki adam küfürler savurmaya başladı. Yan komşumuz beni tuttu oda beni vurdu. Komşu benim bileklerimi tuttu. O komşunun omzunun üzerine çıkıp gözüme vurdu. Ben yere düştüğümde halen bileğimi tutuyordu. Başıma ve enseme vurdu ve ben kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Ben kendime geldiğimde kimse yoktu. Bir tane kadın beni kaldırmaya çalışıyordu. Adamda vicdan yoktu" ifadelerini kullandı.

Annesini kanlar içinde buldu

Başak Zeynep B. ise annesini kanlar içerisinde bulduğunu ifade ederek "sitenin karşısında kardeşlerimle beraber kahve içiyorduk. Geldiğimde bütün komşular annemi seyrediyordu sadece. Hiç biri ne polisi, ne ambulansı çağırdı nede yardım etti. Sonrasında ben araştırma yaptım güçlükle kimin yaptığını öğrendim. Polisler gelmişti, annemi ambulansla hastaneye gönderdim. Adamın kime geldiğini buldum ve sen mi yaptın anneme bunu dedim. Adam gururlu bir şekilde evet ben dövdüm diyerek benim üstüme yürüdü. Ben polis diye bağırınca polisler hemen oraya doğru geldi. Adam bana da yöneldi bana da vuracaktı beğendin mi senden ister misin diyerek bana da tehditler savurdu. Daha sonra polis tarafından götürüldü" dedi.

Öte yandan site içerisinde güpe gündüz tekme tokat dayak yiyen Arzu B.'nin darp edildiği anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Tanımadığı kadını güpe gündüz bayıltana kadar böyle dövdü

Söğütlü, Bodrum, Bitez, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tanımadığı kadını güpe gündüz bayıltana kadar böyle dövdü - Son Dakika

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