Son Dakika Haberleri: Tanımadığı kişiden telefonunu istedi, vermeyince bıçakladı
Son Dakika Güncel Tanımadığı kişiden telefonunu istedi, vermeyince bıçakladı

Tanımadığı kişiden telefonunu istedi, vermeyince bıçakladı

41 dakika önce

Bursa'da bir kişi, cep telefonunu istediği kişiyi, olumsuz cevap alınca bıçakladı.

Bursa'da bir kişi, cep telefonunu istediği kişiyi, olumsuz cevap alınca bıçakladı.

Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta yürüdüğü sırada B.Ç'nin (24) yanına gelen şüpheli, arkadaşını arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. Zanlı, isteği reddedilince cebinden çıkardığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladı. Telefonu alan şüpheli, arkadaşını aradığı sırada vatandaşların gelmesi üzerine kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ç'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, K.P. (26) olduğunu belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tanımadığı kişiden telefonunu istedi, vermeyince bıçakladı

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı
ABD'de kayıp ilanları verilen modacı Tuğçe Taş'ın telefonunu kaybettiği için haber alınamadığı ortaya çıktı Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İncirlik'in kapısına kilit vur Tüzük ve program çalışmalarını sürdüren Davutoğlu Kasım'da, Babacan Aralık'ta partisini kuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanımadığı kişiden telefonunu istedi, vermeyince bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]