Son Dakika Haberleri: Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi
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Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.

Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.

Ergani ilçesinde hayırsever Bedran Aslan, bir markete girerek veresiye defterini istedi. Burada tanımadığı kişilerin borcunu ödeyen Aslan, daha sonra marketten çıktı. Market sahibi de bunun üzerine kalan bir kısım borcun üzerini çizdi.

Borcu ödenen vatandaşlar hayırsever ve market sahibine teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Ergani, Güncel
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