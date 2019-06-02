Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
'ın Ergani
ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.
Ergani ilçesinde hayırsever Bedran Aslan, bir markete girerek veresiye defterini istedi. Burada tanımadığı kişilerin borcunu ödeyen Aslan, daha sonra marketten çıktı. Market sahibi de bunun üzerine kalan bir kısım borcun üzerini çizdi.
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