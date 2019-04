Tanini Trio ile Melihat Gülses İş Sanat'ta Sahne Alacak

Eserlerinde Doğu ve Batı müziklerini sentezleyen Tanini Trio ile Melihat Gülses , "Doğunun Batısı Batının Doğusu" adlı projesini İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşturacak.İsmini Türk müziğinde, bir tam sesin dokuz eşit parçaya bölünmesine verilen ad taniniden alan topluluktaki Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke , klasik Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses ile birlikte 17 Nisan'da, İş Sanat Konser Salonu'nda dinleyicilerle bir araya gelecek.Kanun, ney ve piyano üçlüsünden oluşan gruba konserde, kontrbasta Baran Say ve davulda Erhan Seçkin eşlik edecek.Melihat GülsesUsta sanatçı, 1976 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun olduktan sonra 2005'de Beyrut Konservatuvarı'nda dersler verdi. Aynı yıl Londra 'daki Hellenic Centre'de düzenlenen ses festivalinde Türkiye 'yi temsil eden sanatçı, 1981'de girdiği TRT İstanbul Radyosu'nda halen çalışmalarını sürdürüyor.Tanini TrioTanini Trio'dan Gültekin Aydoğdu, Gazi Eğitim Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Müzik ve Güzel Sanatlar bölümlerinde dersler verdi. Aydoğdu, aynı zamanda bir dönem ODTÜ Klasik Türk Müziği korosunu yönetti. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu Bilgin Canaz de başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olmak üzere birçok orkestrada yer aldı. Canaz, "From Sufi to Flamenco" projesiyle de dünyanın birçok yerinde festivallere katılarak, konserler verdi. İzmir doğumlu Burçin Büke ise Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra Almanya 'nın Hannover kentinde müzik eğitimine devam ederken, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede festivallere katıldı.