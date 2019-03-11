Son Dakika Haberleri: Tanınmamak İçin Gizlice Elbiselerini Değiştirip Dileniyorlar

Tanınmamak İçin Gizlice Elbiselerini Değiştirip Dileniyorlar

46 dakika önce

Erzincan'da iki dilenci evlerinden normal giyimleri ile çıkıyor ancak dışarıda tenha bir alanda dilenmek ve tanınmamak için kıyafetlerini değiştiriyor.

Tanınmamak İçin Gizlice Elbiselerini Değiştirip Dileniyorlar, System.String[]
Erzincan'da iki dilenci evlerinden normal giyimleri ile çıkıyor ancak dışarıda tenha bir alanda dilenmek ve tanınmamak için kıyafetlerini değiştiriyor.

Erzincan merkezde kayıta geçen görüntülerde, kırklı yaşlarda 2 kadın tanınmamak için evlerinden çıkarken giydikleri elbiseleri farklı elbiselerle değiştirip dilenmeye başladılar. Erzincan Sümerbank Caddesi üzerinde bir esnafın kaydettiği görüntülerde iki kadın normal giyimli olarak sokağa geliyor ancak tenha bir alana geçerek orada yanlarında getirdikleri poşetlerde bulunan elbiselerini giyerek o şekilde dilenmeye çıkıyor.

Esnaf konuyla ilgili, iki dilencinin sürekli olarak böyle bir yol izlediğini belirterek vatandaşların dilenci konusunda uyanık olmasını istedi. Çoğu kez bu manzara ile karşılaştıklarını belirten esnaf, iki kadının normal vatandaş gibi buraya geldiklerini, ancak daha sonra tenhaya geçip tanınmamak için elbiselerini değiştirerek dilenmeye çıktıklarını söyledi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Sümerbank, Erzincan, Güncel
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