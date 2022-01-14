TANINMAMAK İÇİN ÜZERİNE ÖRTÜ ALIP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

HATAY'da tanınmamak için üzerine örtü alıp bir iş yerine giren şüpheli A.B., çekmecedeki bin 700 lirayı çaldı. Güvenlik kameralarının görüntülediği şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Erzin ilçesinde 9 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında şarküteri ve fırın olarak hizmet veren iş yerinden bin 700 lira para çalındı. Güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki kameraları inceledi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, iş yerine gelen bir kişinin gizlenmek için üzerine örtü aldığı ve daha sonra iş yerindeki çekmeceyi açarak oradaki parayı çaldığı görüldü. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili farklı açılardaki kameraları da izleyip şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.