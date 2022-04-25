Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı - Son Dakika
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Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı

25.04.2022 21:45
Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli Havva G.'nin 5 ilde 16 suçtan arandığı öğrenildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G.'nin Çiğli ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste şüpheli Havva G.'yi yakaladı. Havva G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

5 İLDE 16 SUÇTAN ARAMA KAYDI VARYapılan araştırmada Havva G.'nin İzmir, İstanbul, Antalya, Sivas ve Kocaeli'de 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'basit yaralama', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'şantaj' ve 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' gibi 16 suçtan hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Havva G.'nin işlemlerin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.


Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı
Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı
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Hisarcık, Polis, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı - Son Dakika


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