Tanınmış kişilere şantajdan gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G.'nin Çiğli ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu adreste şüpheli Havva G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Havva G.'nin, İzmir, İstanbul, Antalya, Sivas ve Kocaeli'de 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'basit yaralama', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'şantaj' ve 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek' gibi 16 suçtan hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu öğrenildi.Devam eden davalarla ilgili ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Havva G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.