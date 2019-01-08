Tanış: "İsraftan Kimse Kazanmasın"

Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Medine Tanış, "Hiçbir zaman israftan kazanmayı istemedik, istemiyoruz.

Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürü Medine Tanış, "Hiçbir zaman israftan kazanmayı istemedik, istemiyoruz. İsraftan hiç kimse kazanmasın. İnsanlarımız bütün kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda minimum düzeyde maksimum verim alacak şekilde tüketsinler" dedi.



Tanış, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, öncelikle israfa karşı bilinç oluşması gerektiğini belirterek, "Özellikle son zamanlarda üzerinde çok fazla durduğumuz ekonomimizin düzelmesinde, enerjiyi tasarruflu kullanmanın önemi çok büyük. Gereksiz enerji tüketiminin kesinlikle önüne geçmeliyiz. En basit örnekleriyle boşa yanan lambaları söndürmek, bozuk muslukları onarmak, bilgisayar, televizyon ve diğer elektrikli aletleri gereksiz yere çalıştırmamak bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimse benim param var, istediğim kadar enerji tüketirim deme hakkına sahip değildir. Ülke kaynaklarının bilinçsizce kullanılması ülkemizi ve sonra dünyamızı çıkmaza sürükler. Enerji tüketiminde yaptığımız savurganlık, aslında vatanseverlikle tamamen ters düşen bir tutumdur. Enerji kaynaklarımızın azalması demek, ya bu açığı yurt dışından karşılamak ya da doğaya zarar verecek enerji üretim yöntemlerine başvurmak demektir. Birinci seçenek ülke ekonomimize, ikinci seçenek ise hem doğamıza, iklimimize, doğada yaşayan bütün canlılarımıza hem de yine ekonomimize zarar demek" diye konuştu.



İsraftan kazanç sağlamayı düşünmediklerini söylen Tanış, "Biz, Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ olarak hiçbir zaman israftan kazanmayı istemedik, istemiyoruz. İsraftan hiç kimse kazanmasın. İnsanlarımız bütün kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda minimum düzeyde maksimum verim alacak şekilde tüketsinler. Tasarruf yöntemleri sıklıkla uygulansın, bilenler bilmeyenlere anlatsın. Bu şekilde bir zincirleme bilinçlendirme ülkemizin ve dünyamızın yararına, büyük bir adım olacaktır" dedi.



Ülkemizin kaynaklar yönünden çok şanslı bir coğrafyaya sahip fakat dünya üzerinde bu kaynakların ufak bir kısmını bile bulamayan, temiz suya bile ulaşamayan birçok ülke olduğunu vurgulayan Medine Tanış, şunları kaydetti:



"Elektriği, suyu ve bütün kaynaklarımızı kullanırken bunu asla unutmamamız gerekiyor. Bu kadar bol kaynağın bulunduğu bir coğrafyada dünyaya gelmek de bu bağlamda büyük bir sorumluluk aslında. Kaynaklarımızı; geleceğimizi, çocuklarımızı ve dünya üzerindeki bütün canlıları, onlarla ortak yaşamımızı düşünerek daha duyarlı ve daha bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Unutmayalım, bu dünya hepimizin; suyumuzda, enerjimizde, doğamızda bütün çocukların hakkı var. Dünyamızı koruyalım, israftan kaçınalım. Çocuklarımıza karanlık değil, alabildiğine aydınlık bir gelecek bırakalım." - KAHRAMANMARAŞ

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