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Tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundular

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde göreve başlayan MHP İlçe Başkanı Serdar Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundular, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde göreve başlayan MHP İlçe Başkanı Serdar Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan'a nezaket ziyaretinde bulundular.


MHP İlçe Başkanı Pehlivan, ziyaret ile ilgili olarak "Milliyetçi Hareket Partisi Bozüyük ilçe teşkilatı olarak İlçe Emniyet Müdürümüz Ömer Koparan'a hem tanışma hem de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan da MHP İlçe Başkanı Serdar Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Milliyetçi Hareket Partisi, Bilecik, Bozüyük, MHP, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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