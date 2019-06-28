Son Dakika Haberleri: Tanışmaktan mutluluk duyacağınız bir isim!
Son Dakika Güncel Haber

Tanışmaktan mutluluk duyacağınız bir isim!

17 dakika önce

İlk single'ı 'Kendimi Bilmeden' ile müzik listelerine göz kırpan Serra Arıtürk, şimdiden geleceğin en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya aday.

Tanışmaktan mutluluk duyacağınız bir isim!, System.String[]

Sosyal medyada yaptığı cover'larla dikkatleri üzerine çeken Serra Arıtürk, ilk single'ını ise 'DMC' etiketiyle yayınlıyor. İddiasını ortaya koyan Serra, popüler isimlerden şarkı almak yerine, ilk çıkışını kendi şarkısıyla yapıyor. İlk göz ağrısı 'Kendimi Bilmeden' bir Osman Çetin düzenlemesi...

GELECEĞİN YILDIZI DOĞUYOR!

'Kendimi Bilmeden' Runltd prodüktörlüğünde, DMC yapımı olarak artık tüm dijital platformlarda yayında!

Serra'nın ilk video klibi 'Kendimi Bilmeden' Serdar Börcan yönetmenliğinde çekildi ve youtube'tan önce sizin beğeninize sunuyoruz!

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
Osman Çetin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



G20'de yapılacak olan Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 ve F-35 düğümünü çözebilir mi? 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanışmaktan mutluluk duyacağınız bir isim!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]