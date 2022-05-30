Tanıştığı kadının ikram ettiği su ile bayıldı, suç çetesinin eline düştü - Son Dakika
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Tanıştığı kadının ikram ettiği su ile bayıldı, suç çetesinin eline düştü

30.05.2022 22:08
Tanıştığı kadının ikram ettiği su ile bayıldı, suç çetesinin eline düştü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde tanıştığı bir kadın tarafından ikram edilen su ile bayıltılan iş insanına uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan suç çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde tanıştığı bir kadın tarafından ikram edilen su ile bayıltılan iş insanına uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan suç çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Tehdit, şiddet ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir suç çetesinin iş insanına tuzak kurarak uygusuz fotoğraflarını çektiğini ve bu fotoğraflar ile şantaj yaptıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında 7 kişilik suç çetesini gözaltına aldı. Çetenin hedef aldığı Y.P. isimli iş insanı, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde B.E. isimli bir kadın ile tanıştı. B.E. ile Y.P., Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek yemek yedikten sonra tekrar Ödemiş ilçesine döndü. Burada bir adrese giden Y.P., iddiaya göre B.E.'nin ikram ettiği suyu içtikten sonra bayıldı.

LARINI ÇEKİP EV VE ARABA İSTEMİŞLERBanyoda çıplak vaziyette uyanan iş insanı Y.P.'ye uygunsuz fotoğraf ve videosunu çektiklerini belirten çete üyesi F.G. ve S.G., ev ve otomobil alınması karşılığında kendisine vereceklerini aksi takdirde söz konusu görüntüleri yayınlayacaklarını söyledikten sonra evden ayrıldı. Olaydan 1 gün sonra Y.P.'ye telefonla ulaşan F.G., iş insanını ilçede kurulan bir pazar yerine çağırdı. Ancak, tarafları buluşmayı gerçekleştiremedi. İŞ İNSANININ EVİNE GİDEREK EŞİNİ DARBETTİLER Bu arada çete üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. İstedikleri parayı alamayan çete üyelerinden F.G. ile C.S., iş insanı Y.P.'nin evine gitti. Eve giren şüphelilerden F.G., iddiaya göre iş insanının eşi A.P.'ye "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darbetti. ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Olayın ardından polis merkezine giden A.P., şüphelilerden şikayetçi oldu. A.P.'nin şikayeti üzerine Y.P.'nin de ifadesine başvuran polis, yaptıkları geniş çaplı soruşturma sonucunda suç çetesinin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tanıştığı kadının ikram ettiği su ile bayıldı, suç çetesinin eline düştü
Tanıştığı kadının ikram ettiği su ile bayıldı, suç çetesinin eline düştü
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanıştığı kadının ikram ettiği su ile bayıldı, suç çetesinin eline düştü - Son Dakika


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