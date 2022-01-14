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Tanıştığı kadınla 3 günde dini nikahla evlendi! Kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Tanıştığı kadınla 3 günde dini nikahla evlendi! Kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı

14.01.2022 15:29

Adana'da komşusunun tanıştırdığı K.K. ile 3 gün içinde dini nikahla evlenen Feyyaz Kılıç, K.K'nin evliliğinin 10'uncu gününde 18 bin lira değerindeki altınlarla birlikte ailesine döndüğünü iddia etti. K.K. ile evlenmek için 22 bin lira süt parası, 10 bin lira da kıyafet parası ödediğini ifade eden Kılıç, 50 bin liralık zararı olduğunu iddia etti.

2019 yılında Ankara'da yaşayan Feyyaz Kılıç, memleketi olan Adana'ya döndü. Burada komşusunun tavsiyesiyle K.K. isimli kadınla tanışan Kılıç, 3 gün içinde K.K. ile dini nikah kıydı. Kılıç, evliliğinin 3'üncü gününde resmi nikah işlemlerini başlatmak ve ikametgahını Adana'ya aldırmak için eşiyle kaymakamlığa gitti.

ÖNCE DÖVÜP SONRA ALTINLARLA KAÇTILAR

Akşam eve dönünce eşi Kılıç'a altınları kaybettiğini söyledi. Ertesi gün altınları aramak için yeniden kaymakamlığa giden çift, K.K'nin çeşitli bahaneleriyle yine evine döndü. Kılıç, eve döndüğünde iddiaya göre kayınpederi ve kayınbiraderleri evine gelerek kendisini darbedip eşi K.K.'yi de alıp gittiler. Bir daha eşini göremediğini ifade eden Kılıç, toplam zararının ise 50 bin lira olduğunu söyledi.

"3 GÜNDE EVLENDİK"

Yaşadıklarını anlatan Feyyaz kılıç, "Biz Ankara'da ikamet ederken Adana'ya gittik. Bir komşumuz beni biriyle tanıştırdı. Kadının ismi K.K.'ydi. Kızla görüştük, ailesiyle sohbet ettik. 3 günde evlendik, 110 günlük bir evliliğimiz oldu. Ben ve eşim kaymakama gittik adresimi Adana'ya aldırmak için resmi nikah işlemleri için. Sonra akşam eşimin teyzesine gittik. 18 bin lira değerindeki altınlarımız eşimin üzerindeydi. Gece 11 gibi eve döndüğümüzde eşim altınları kaymakamlığın önünde kaybettiğini söyledi. Ertesi gün kaymakamlığa gittiğimizde eşim yok kolum ağrıyor, yok ayağım ağrıyor diyerek beni geri eve götürdü. Akşam ailesi geldi beni darbettiler. Sonra ben tekrar Ankara'ya döndüm. 3 ay sonra tekrar Adana'ya gittim. Kayınpederimi arayıp ben eşimi istiyorum dedim.

"50 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Beni bir yere çağırdılar. Beni orada arabaya bindirip bir çiftliğe götürdüler. Burada beni silahla yaraladı. Ben de bununla ilgili şikayetçi ve davacı oldum. Ben Ankara'dayken savcı dosyama takipsizlik vermiş. Muhtar da bana haber vermeden imzalayıp göndermiş dosyamı geri savcılığa dolayısıyla savcı dosyamı kapatmış. Bu durumdan 3 ay sonra haberim oldu. Toplam 50 bin lira zararım var. 10 bin lira kıyafet aldım, 18 bin lira altın aldım 22 bin lira da süt parası verdim. Ben Cumhurbaşkanına yazdım. Bana sahip çıkılmasını istiyorum" dedi.

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Evlilik, Ankara, Savcı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tanıştığı kadınla 3 günde dini nikahla evlendi! Kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanıştığı kadınla 3 günde dini nikahla evlendi! Kadın, 50 bin lira dolandırıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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