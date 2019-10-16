Tanıştıkları halk otobüsünü düğün araçları yaptılar

Sivas'ta Halk otobüsünde tanışan otobüsün şoförü Muhammed Çelik ve Gözde Çelik, tanıştıkları otobüsü düğün araçları yaptılar

SİVAS - Sivas'ta Halk otobüsünde tanışan otobüsün şoförü Muhammed Çelik ve Gözde Çelik, tanıştıkları otobüsü düğün araçları yaptılar.

Sivas'ta yaşanan olayda Gözde Çelik bindiği halk otobüsü şoförü Muhammet Çelik ile tanışıp, birbirlerini severek evlenmeye karar verdi. Tanışmalarının ardından evlenmeye karar veren çift geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri düğünle dünya evine girdi. Çiftin düğün araçları ise tanıştıkları halk otobüsü oldu. Gelin aracı gibi süsledikleri halk otobüsü ile şehir turu atan ve salona giden çift bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldırttı.

Şuan balayında olan çift yaptıkları açıklamada, "Halk otobüsünde tanıştıkları için otobüsün kendileri için ayrı bir yeri olduğunu bu nedenle gelin arabası olarak da otobüsü kullandıklarını söylediler. Çift çok mutlu olduklarını da dile getirdi.