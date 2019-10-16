Tanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptılar

Sivas'ta halk otobüsünde tanışan otobüsün şoförü Muhammed Çelik ve Gözde Çelik, tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı.



Sivas'ta yaşayan Gözde Çelik, bindiği halk otobüsünde şoför Muhammet Çelik ile tanıştı. Tanışmalarının ardından evlenmeye karar veren çift, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri düğünle dünyaevine girdi. Çiftin düğün arabası ise tanıştıkları halk otobüsü oldu. Süsledikleri halk otobüsü ile şehir turu atarak salona giden çift, o anları da cep telefonları ile kayıt altına aldırttı.



Muhammed Çelik ve Gözde Çelik çifti, halk otobüsünde tanıştıkları için otobüsün kendileri için ayrı bir yeri olduğunu, bu nedenle gelin arabası olarak da otobüsü kullandıklarını söyledi. Çift, çok mutlu olduklarını dile getirdi. - SİVAS