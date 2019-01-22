Son Dakika Haberleri: Tanıtım Afişine Zarar Verdiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Tanıtım Afişine Zarar Verdiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in fotoğrafının bulunduğu tanıtım afişine zarar verdiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Tanıtım Afişine Zarar Verdiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in fotoğrafının bulunduğu tanıtım afişine zarar verdiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarındaki Boğaçayı Köprüsü'nde temizlik yapan belediye işçileri, bir kişinin üzerinde Menderes Türel'in fotoğrafıyla "Antalya yeni bir yaşam alanı kazanıyor" yazan afişe zarar verdiğini fark etti.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Fatih Polis Merkezi ekipleri, Ö.D'yi "Mala zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüpheli, polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: AA

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