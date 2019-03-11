Son Dakika Haberleri: Tanıtım En İyi Yaptığımız İş"

Tanıtım En İyi Yaptığımız İş"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın turizmde tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli bir program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz.

Tanıtım En İyi Yaptığımız İş
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın turizmde tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli bir program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazılayacağız." dedi.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, ziyaretleri vesilesiyle hem kenti yakından tanıdığını hem de kendisine iletilen projeleri yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Malatya'da başta kültür sanat olmak üzere hangi faaliyetleri geliştirebileceklerini, artırabileceklerini tartıştıklarını ifade eden Ersoy, kente aktarabilecekleri organizasyonlar, faaliyetler olduğunu belirtti.

Ersoy, kendisine turizmle ilgili 4-5 proje sunulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projeleri nasıl hayata geçiririz onu tartışıyoruz. Büyük bir kısmını zaten program dahilinde yapacağız. Şehirlerin tanıtımı için gruplar yapıyoruz. Malatya'yı da bu gruba dahil edeceğiz. Muhtemelen Güneydoğu grubuna dahil edilecek. Bu anlamda biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya'mızın. Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli bir program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazırlayacağız. Gerisini de Malatya kendi başaracak."

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Malatya, Kültür Sanat
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