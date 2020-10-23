Tanıtım filmi yayında
23.10.2020 14:10
Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin'in başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımı beğeni topladı.
Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin'in başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımı beğeni topladı. Tanıtımda yer alan Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun dokunaklı müziğinin eşlik ettiği görüntüler, izleyiciyi derinden etkiledi. Yapımını Limon Film ve yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yapım, "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlandı. Dizi, çocuğu için suç işlemek zorunda kalan annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesini anlatıyor.
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