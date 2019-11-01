Son Dakika Haberleri: Tanıtım günlerinde Eyyübiye standına yoğun ilgi
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Tanıtım günlerinde Eyyübiye standına yoğun ilgi

7 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ankara'da düzenlenen tanıtım günleri fuarına katılarak, vatandaşlara tanıtım materyallerini dağıttı.

Tanıtım günlerinde Eyyübiye standına yoğun ilgi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ankara'da düzenlenen tanıtım günleri fuarına katılarak, vatandaşlara tanıtım materyallerini dağıttı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ankara'da düzenlenen tanıtım günleri fuarına katıldı. Fuara gelen vatandaşları tanıtım meteryalleri dağıtan Başkan Kuş, fuara gelenleri Eyyübiye'ye davet etti. Kuş, tarihi, dini ve kültürel değerleriyle turizmin başkenti olarak Eyyübiye'yi göstererek, Eyyübiye'nin her yönüyle önemli olduğunu belirtti. Kuş, "Eyyübiye huzurun ve muhabbetin de başkentidir. Eyyübiye kendisini Ankara'da da gösterdi. Şu anda gördüğünüz gibi gerek Şanlıurfalı olup Ankara'da yaşayan gerekse diğer vatandaşlarımız Eyyübiye standımıza yoğun ilgi gösterdiler. Bu ilgi bizleri gerçekten çok mutlu etti. Eyyübiye'yi, Şanlıurfa'yı sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmamız lazım. İnşallah el birliğiyle ilimizi tanıtma noktasında güzel çalışmalara imza atmaya hep birlikte devam ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile 3 Merkez İlçe el ele vererek ve tabiki diğer ilçelerimizle birlikte ilimizi Dünya'ya tanıtıp, inşallah ilimize daha fazla sayıda turist gelmesini sağlarız. İlimize gerçekleşecek turist akını ekonomi olarak kentimize geri dönecektir. Burada da en çok esnafımız faydalanacaktır. Biz bunun çabası içindeyiz. İnşallah el birliğiyle ilimizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞANLIURFA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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