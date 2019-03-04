Tanıtım İçin Aladağ'da Buluştular

Konya'da farklı ilçelerinden gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Derbent ilçesindeki Aladağ'da düzenlenen etkinlikte buluştu.

Konya'da farklı ilçelerinden gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Derbent ilçesindeki Aladağ'da düzenlenen etkinlikte buluştu.



E Twinning temelli proje kapsamında her ay farklı bir tema çerçevesinde Konya'nın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.



Bu çerçevede, Konya'nın kış sporları merkezi olmaya hazırlanan Derbent ilçesindeki Aladağ bölgesine tanıtım gezisi düzenlendi.



Projenin kurucu koordinatörü Berna Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Projemizde bu ay kış sporlarını temel alan bir tema belirledik. Bu doğrultuda Aladağ Kayak Merkezi'ne bir gezi düzenlenmiştir. Gezimize İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yaldız katılmıştır. Ayrıca çeşitli ilçelerimizden öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 250 kişilik bir grup da katılım sağlamıştır. Belediye Başkanı Hamdi Acar hem alanı hem de burası için planlanan projeyi tanıtan bir konuşma yaptı. Ardından, katkılarından ve katılımlarından dolayı Milli Eğitim Müdürümüze, Belediye Baskanına, İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve bu ayki organizasyonumuzu yapan proje ortağımız Çiftliközü Şehit İsmail Kıvrak İlkokulu Müdürü Hüseyin Taşpınar'a plaketleri takdim edilmiştir. Daha sonra katılımcılarımız alanda kış sporları yaptı. Yakılan ateş başında yemek yenerek, gitar eşliğinde şarkılar söylendi. Eğlenceli yarışmalarda kazananlara hediyeleri takdim edildi."

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