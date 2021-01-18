Tanju Çolak: "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım" - Son Dakika

Tanju Çolak: "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım"

18.01.2021 09:25
Tanju Çolak:

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım." dedi.

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım." dedi.

Çolak, TED Edirne Kolejinin çevrim içi düzenlediği "Kariyer Semineri" etkinliğine katıldı, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Futbolcu olabilmek için çok çalıştığını dile getiren Çolak, elde ettiği başarılarla tüm dünyada adını duyurduğunu ifade etti.

Çolak, oynadığı takımlarda gol krallıkları yaşadığını anlattı, bir golcünün takım arkadaşlarınca sevilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yıllar önce gol kralı olarak Avrupa'da "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandığını hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

"O dönemki tüm takım arkadaşlarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu bir takım oyunu. Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım. Sevgi, ilişki ve takımdaşlık çok önemli. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, onlar bana çok güzel paslar verdi. Ben de verilen bu paslarla güzel goller attım. 1988 yılında aldım 'Altın Ayakkabı'yı ve çok güzel bir andı.

Orada Türkiye'yi onurlandırmak ve gururlandırmak çok önemliydi, o 'Altın Ayakkabı'yla Türkiye'ye gelmek. Türkiye'nin ismini tüm dünyada duyurmak benim için çok önemliydi. Köyde çobanlık yapmış, tütün dizmiş, karpuz satmış Tanju Çolak olarak o mevkilere gelmek çok güzel bir duyguydu. Köyde başlayan hikayem 'Altın Ayakkabı'ya kadar gitti. Bu gururu taşıyorum."

Tanju Çolak, Türkiye, Altın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tanju Çolak: 'Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım' - Son Dakika Spor


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