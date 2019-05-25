Son Dakika Haberleri: Tanju Okan anısına yelkenli yat yarışı

Tanju Okan anısına yelkenli yat yarışı

2 saat önce

İZMİR(AA) - Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları, İzmir'in Urla ilçesinde başladı.

Tanju Okan anısına yelkenli yat yarışı, System.String[]
İZMİR(AA) - Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları, İzmir'in Urla ilçesinde başladı.
Toplam 34 yelkenli tekne ve 200 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlar için Urla İskele Limanı'ndan start verildi.
Gazetecilere açıklama yapan Urla Yat Kulübü (URİYAT) Komodoru Mehmet Nardalı, yelkenlilerin İskele Limanı'ndan başlayarak Küçük Çiçek Adası, Alman Adası, Pırnalı Ada etrafından İskele Limanı'na 6 deniz mili uzunluğundaki rotada hem denize hem rüzgara hem de rakiplerine karşı mücadele vereceğini aktardı.
Yarışlara Urla Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi ve Urla Yat Kulübü de destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Spor
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