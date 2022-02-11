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TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN YAŞAMINI YİTİRDİ

11.02.2022 02:07
TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN YAŞAMINI YİTİRDİ

TÜRK müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti.

TÜRK müziğinin ünlü yorumcusu, Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti.

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.


TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN YAŞAMINI YİTİRDİ
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Tanju Okan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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