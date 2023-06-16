Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim - Son Dakika
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Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim

16.06.2023 00:29

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'e demediğini bırakmadı. Canlı yayına bağlanan Özcan, "Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yaptığı için. Size verilecek çok fazla cevabım yok değmezsiniz." dedi.

Son dönemlerde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan eski CHP Milletvekili ve AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Şener, CHP'den istifa ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

"CHP'DEN ADAY OLSAYDIM, OY VERECEKTİM DEMEYE GETİRDİNİZ"

Şener'in sözleri sonrası canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şener'i yerden yere vurdu. Sert sözlerle Şener'e yüklenen Özcan, "Ben CHP'den aday olsaydım CHP'ye oy verecektim demeye getirdiniz. CHP'den aday olamadığınız için başkasına oy verdim dediniz. İşte sizin gibiler için biz deriz ki parti varsa ben varım parti yoksa ben yokum." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU YILLARCA BU YÜZDEN ELEŞTİRDİM"

Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı. Bugün benim bütün sorularımın cevaplarını vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Size verilecek çok fazla cevabım yok. Çünkü değmezsiniz"

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Abdüllatif Şener, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim - Son Dakika
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