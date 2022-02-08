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TANJU ÖZCAN CESUR YÜREKLİ 11 MİLLETVEKİLİ LAZIM - Son Dakika

TANJU ÖZCAN CESUR YÜREKLİ 11 MİLLETVEKİLİ LAZIM

08.02.2022 14:55

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, TBMM'nin üye sayısının yüzde 5'inin boşalması durumunda ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, 'Şu anda 19 milletvekili koltuğu boş. Şimdi 11 tane cesur yürekli milletvekili lazım.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, TBMM'nin üye sayısının yüzde 5'inin boşalması durumunda ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, 'Şu anda 19 milletvekili koltuğu boş. Şimdi 11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 milletvekili istifa ederse boşalan milletvekilliği sayısı 30'a ulaşır. Bu durumda da TBMM ara seçim kararı alacak. Bu, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken seçimle ilgili görüşlerini dile getirdi. Başkan Özcan, 19 milletvekili koltuğunun boş olduğunu hatırlatarak, 11 milletvekilinin daha istifa etmesi halinde ara seçim kararının 'Milletvekili Seçim Kanunu'na göre alınmak zorunda olduğunu kaydetti. Özcan, 'Milletvekili Seçim Kanunu' var. 7'nci maddesinde diyor ki 'Ara seçimler her seçim döneminde bir defa yapılabilir ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez ancak boşalan üye sayısı, üye tam sayısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına TBMM karar verir' diyor. Bu adil bir hüküm. Son genel seçimin üzerinden 30 ay geçti. Bir sonraki genel seçime 1 yıldan fazla var. Bu durumda TBMM'nin üye sayısının yüzde 5'i yani 30 milletvekili boşaldığı takdirde, Türkiye'de 90 gün içinde ara seçim yapılması zorunlu. Şu anda hali hazırda 19 milletvekili koltuğu boş. 10 milletvekili AK Parti'den, 4 milletvekili CHP'den, 5 milletvekili de HDP'den düşmüş durumda. Bunların düşme sebepleri, vefat etmiş milletvekilleri, bakan olması sebebiyle milletvekilliğiyle ilişiği kesilmiş olanlar, benim gibi belediye başkanı olması sebebiyle düşenler var, bir de Meclis tarafından milletvekilliği düşürülenler var. Toplam 19 milletvekilliği boşalmış durumda. Bugün seçim olsa 2019 seçim rakamlarına göre 21 milyon 14 bin 69 seçmen oy kullanacak. Güncel rakamlarla bu rakam 23 milyon. Şimdi, 11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 milletvekili istifa ederse boşalan milletvekilliği sayısı 30'a ulaşır. Bu durumda da TBMM ara seçim kararı alacak diye konuştu.

'SİYASETİN DOĞASI GEREĞİ GENEL SEÇİME DÖNÜŞÜR'

Liderlerin onay vermesi durumunda 11 milletvekilinin istifa edebileceğini kaydeden Özcan, 'Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur yürek milletvekili istifa ederse 'Artık yeter. Türk milletini bu esaretten kurtarmak lazım. Ülkenin sorunları benim koltuğumdan daha önemli' diyen 11 cesur yürek milletvekili çıkarsa yani bu 30 milletvekilliği için yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56'sı oy kullanacak. Dolayısıyla bu bir ara seçim olmaz arkadaşlar. Bu, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Lütfen çıkın, ülkeyi bu karanlıktan çıkarın. Sandığın milletin önüne koyulmasına vesile olun. Türk tarihinin sayfalarına kendinizi kahraman olarak yazdırın. Bu iş bitti. Hadi bir cesaret. Liderler 'Tamam' derse 11 cesur arkadaşımız, bırakın elini gövdesini taşın altına koyacaktır. 11 yiğit, inanın yarına kadar hemen çıkar. Nasıl İYİ Parti'nin seçime katılması için 15 CHP'li yiğit milletvekili 1 saat içinde çıktıysa bu 11 cesur yürekli milletvekili de 1 saatte çıkar dedi.

TANJU ÖZCAN CESUR YÜREKLİ 11 MİLLETVEKİLİ LAZIM
TANJU ÖZCAN CESUR YÜREKLİ 11 MİLLETVEKİLİ LAZIM
TANJU ÖZCAN CESUR YÜREKLİ 11 MİLLETVEKİLİ LAZIM

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Milletvekili, Tanju Özcan, Bolu, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANJU ÖZCAN CESUR YÜREKLİ 11 MİLLETVEKİLİ LAZIM - Son Dakika


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