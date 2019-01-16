Son Dakika Haberleri: Tanju Özcan'dan Besob ve Diyaliz Merkezine Ziyaret

Tanju Özcan'dan Besob ve Diyaliz Merkezine Ziyaret

50 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Belediye Başkanı Adayı Tanju Özcan, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile diyaliz hastalarını ziyaret etti.

Tanju Özcan'dan Besob ve Diyaliz Merkezine Ziyaret, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Belediye Başkanı Adayı Tanju Özcan, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile diyaliz hastalarını ziyaret etti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve partililerle BESOB'u ziyaret eden Özcan, burada BESOB Başkanı Tahir Gayret ve oda çalışanlarıyla görüştü.

Buradaki konuşmasında, "esnafı ve vatandaşı üzen belediyecilik" anlayışından uzak duracaklarını anlatan Özcan, 31 Mart'tan sonra karar alınacağı zaman vatandaşlarla istişare yapacaklarını ve en uygun kararı vereceklerini söyledi.

Daha sonra Karamanlı Mahallesi'nde bulunan özel diyaliz merkezinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Özcan, hastalarla birebir görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Celal Doğan, İYİ Parti ve CHP'nin Ortak Adayı Oluyor Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:33:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanju Özcan'dan Besob ve Diyaliz Merkezine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]