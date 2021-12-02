Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'faiz' desteği, CHP'li Öztrak'a tepki - Son Dakika

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Milli kurtuluş savaşında faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım" dedi. Başkan Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da tepki göstererek, "'Faizin düşmesi yanlış' diyor. Nesi yanlış? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın" diye konuştu.

Bolu Belediye Meclisi'nin aralık ayı birinci birleşimi, Tanju Özcan başkanlığında, meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda konuşma yapan Başkan Özcan, hükümetin faiz indirme politikası ile ilgili konuştu. Özcan, "Milli kurtuluş savaşında faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.