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Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın - Son Dakika

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

10.08.2021 15:18

Son dönemde göçmenlerle ilgili çıkışlarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken bir çağrı geldi. Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat'a yanıt verdiği tweet'ler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özcan, "Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Böylece ABD'nin hain planına ağır darbe vurmuş olursunuz. Ben de size milletin önünde teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki mültecilerin su faturalarına ve belediye hizmetlerine 10 kat zam yapacağını açıklayarak büyük bir tartışma yaratan Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden kendisine hakaretlerde bulunan Afgan göçmen Sunatullah Saadat'la ilgili sessizliğini bozdu ve Twitter'dan oldukça sert açıklamalarda bulundu.

TANJU ÖZCAN'DAN KENDİSİNE HAKARET EDEN AFGAN İÇİN SERT SÖZLER

Saadat'ın ABD ajanı olduğunu öne süren Özcan, "Bakın arkadaşa; öyle mazlum, öyle mağdur, öyle mahzun ki, memleketimi 'Hizaya getirilmesi gereken kâfir' bir ülke olarak işaret ediyor ve kendileri gibi ahlak ve ilim sahibi olmamızı öneriyor. Bu zavallı ajanın bana ve milletime söylediği sözleri, ipini elinde tutan emperyalist ABD yönetimine iade ediyorum. Aynı zamanda o sözlerin muhattabı daha çok; beni ırkçı, bunlarıTürk vatandaşı yapmaya çalışanlardır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Art arda tweet'ler atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemde Afgan mültecilerin Türkiye sınırına akın etmesiyle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"AMASIZ FAKATSIZ MİLLETİN ÖNÜNDE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM"

Özcan, "Sn Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD'nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız Milletin önünde teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

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Son Dakika Politika Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın - Son Dakika


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