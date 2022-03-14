TANJU ÖZCAN'DAN HDP'LİLER İLE GAZETECİLERE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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TANJU ÖZCAN'DAN HDP'LİLER İLE GAZETECİLERE SUÇ DUYURUSU

14.03.2022 15:27

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kendisini kadın personeli Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarmakla suçlayan HDP'li 2 vekil ve yönetici ile bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kendisini kadın personeli Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarmakla suçlayan HDP'li 2 vekil ve yönetici ile bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Personelin defalarca uyarılmasına rağmen siyasi paylaşımlar yaptığını ve kendisinin istifa ettiğini belirten Özcan, "Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısında, HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ali Kenanoğlu, HDP'li yönetici Cesim Soylu ile gazeteciler Kemal Özkiraz, Veli Saçılık ve Hilal Nesrin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Tanju Özcan, gazetecilere okuduğu suç duyurusu metninde, "Ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Hatta ilçe seçim kurulu kayıtlarına baktığınızda şunu göreceksiniz, HDP son seçimde yerel seçimde aday da çıkarttı. Şimdi HDP aday çıkarttığı bir şehirde kazanan adaya destek vermiş algısı oluşturmaya çalışması, kötü niyetli bir yaklaşımdır. Benim tüm siyasi hayatım HDP ve türevi alt kimlik milliyetçisi partilerle mücadele etmekle geçmiştir. Ben HDP'nin ırkçı bir parti olduğunu, Türk milletinin asli unsurlarından olarak Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmediğini defalarca belli etmiş siyaset adamıyım" dedi.

'İKAZ EDİLMESİNE RAĞMEN SİYASİ PAYLAŞIMLAR YAPTI'

Belediye personelinin sosyal medyada siyasi paylaşım yapmaması gerektiğini kaydeden Özcan, "HDP Genel merkezinin yönlendirilmesiyle HDP'li siyasetçilerin bana yönelik sistematik saldırıları ve hedef göstermeleri halen yoğunluğunu artırarak devam etmektedir. Son olarak Bolu Belediyesi'nde çalışan bir kadın personelin iş akdinin sonlandırılacağı kendisine iletilince ilgili çalışan istifa etmiş, bu şekilde belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Personelimizin ilişiğinin kesilme nedeni defalarca ikaz edilmesine rağmen iş yerinde ve sosyal medyada siyasi paylaşımlar yapmasıdır. Belediye personelinin tamamı defalarca sözlü ve yazılı olarak uyarılmıştır. Belediyenin kamu hizmeti verdiği vurgulanarak, çalışanların hiçbir siyasi partinin lehine ya da aleyhine paylaşım yapmaması konusunda ikaz edilmiştir. Bu uyarının yapılması kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir kurum yöneticisinin hakkıdır ve olması gereken bir yaklaşımdır" dedi.

'HİÇBİR KULDAN KORKMUYORUM'

PKK ve HDP'liler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Özcan, "Zaten bu PKK denen terör örgütü daha önce de '2 sefer ölüm listesine aldık' diye yayınladılar. Tabi bu tür adamların, faşist kafaların, etnik milliyetçilerin bu tür söylemlerinden cesaret alıp bize hakaret edip, tehdit eden ve iftirada bulunan insanlar da oldu. Ben bunlardan korktuğum için bu suç duyurusunda bulunmadım. Ben tarihe not düşmek için suç duyurusunda bulunuyorum. Yoksa ben bu bölücü zihniyetteki adamlardan korkmuyorum. Ben hiçbir kuldan korkmuyorum. Benim çizgim hep net. Biz bu bölücü zihniyettekilerden hakaret ve tehdit işitmek zorunda mıyız? Yeter artık yani insanın da bir sabrı var" açıklamasında bulundu.

TANJU ÖZCAN'DAN HDP'LİLER İLE GAZETECİLERE SUÇ DUYURUSU
TANJU ÖZCAN'DAN HDP'LİLER İLE GAZETECİLERE SUÇ DUYURUSU
TANJU ÖZCAN'DAN HDP'LİLER İLE GAZETECİLERE SUÇ DUYURUSU

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TANJU ÖZCAN'DAN HDP'LİLER İLE GAZETECİLERE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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