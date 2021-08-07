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Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına çok sert yanıt: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım - Son Dakika

Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına çok sert yanıt: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım

07.08.2021 00:32

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan paylaştığı videosuyla yine gündeme oturdu. Hakkındaki kayyum atanması iddialarına cevap veren Özcan "Ben milli iradenin tecellisiyim. Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım" dedi.

Sığınmacılara yönelik zam teklifi ve belediye meclisinde çay fırlatmasıyla günlerce konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada dönen kayyum iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.

"BANA KAYYUM ATAYACAK ADAMIN ALNINI KARIŞLARIM"

Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri Tanju Özcan'ı durdursun deyip belediyeye darbe çağrısı yapıyorlar. Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım." diyen Özcan, konuşmasının videosunu da paylaştı.

"BENİ KİM DURDURACAK?"

Özcan, paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, bana nasıl kayyum atayacaksın sen? Vatansever olduğum için mi kayyum atayacaksın? 'Darbeci ABD' dediğim için mi kayyum atayacaksın? Beni kim durduracak? Kim? Onu söylüyorum. Ömrüm boyunca FETÖ'cülere karşı olduğum için mi, FETÖ'cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atayacaksın? PKK'nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atayacaksın? Benim hangi terör örgütüyle ne bugün ne geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var?"

"BEN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİYİM"

Kendisi hakkında kayyum atanması iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Özcan, "Birileri bunu durdursun diyor. Nasıl durduracak? Böyle fısıltılar geliyor Ankara'dan, kayyum atanacakmış. Hadi oradan, kardeşim! Milli iradenin tecellisiyim ben. Bana 'Bu yola çık' diyen de halk, 'Dur' diyecek olan da halktır. Ben bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım. "

Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına çok sert yanıt: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım

Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına çok sert yanıt: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım - Son Dakika


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